Servono almeno due rinforzi a centrocampo: i profili che piacciono a Garcia

E' il centrocampo il settore che va più potenziato: numericamente e soprattutto qualitativamente al di là delle certezze che sono Anguissa e Lobotka.

TuttoNapoli.net

E' il centrocampo il settore che va più potenziato: numericamente e soprattutto qualitativamente al di là delle certezze che sono Anguissa e Lobotka. Il resto - scrive la Gazzetta dello Sport - è un punto interrogativo perché Zielinski è in sospeso fra rinnovo e sirene saudite, Demme probabilmente andrà via e Gaetano ha bisogno di capire se può esserci spazio per lui. Servono dunque due innesti, almeno di ulteriori partenze:

"A Garcia piacciono i giocatori duttili, capaci di ricoprire anche più di un ruolo: al di là del sistema di partenza, il 4-3-3, il tecnico chiede di saper interpretare le partite in maniera diversa. Per questo la via francese, pur non essendo l’unica, piacerebbe all’allenatore fosse percorsa dal club. Porta a Maxime Lopez, che Garcia lanciò e plasmò al Marsiglia e che poi si è affermato al Sassuolo. Può giocare da centrale, mezzala o esterno nel 4-2-3-1: ha rapidità e tecnica. È più potente fisicamente Lucas Tousart, che Garcia ha allenato a Lione. Ideale a copertura della difesa può essere un’alternativa a Lobotka in partite più dure e difensive, ma può fare la mezzala. Più costosi Sono Teun Koopmeiners e Lazar Samardzic".