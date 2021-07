Si cerca un giocatore dal 'fisico bestiale': ci sono tre soluzioni

Due obiettivi di mercato per il centrocampo del Napoli. I nomi li fa il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Se fosse possibile, e non è semplice, Sander Berge (23) dello Sheffield, diventerebbe un centrale di gravità permanente, con la sua fisicità; altrimenti, da Thorsby (25) della Sampdoria a Basic (25 quasi) del Bordeaux, avrebbero tutti un fisico bestiale sotto il quale andare a riparare. Ma il mercato resta low cost: quest’anno così si fa, almeno sino a prova contraria".