Sky - Callejon riceverà un bonus dal Napoli, nessun margine per rinnovo oltre fine stagione

Josè Callejon terminerà regolarmente la stagione con il Napoli di Gattuso. Come riportato dal collega Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, lo spagnolo riceverà un bonus da parte del club azzurro per quello che saranno i due mesi che l'ex Real giocherà all'ombra del Vesuvio terminando, dunque, la stagione. Non ci sono margini, però, per un ulteriore prolungamento di contratto oltre la fine della stagione attuale.