Sky - Insigne, positivi gli ultimi accertamenti: Gattuso l'ha provato tra i titolari oggi

Lorenzo Insigne ha effettuato l'intera seduta di allenamento al San Paolo insieme ai compagni, in gruppo, dando indicazioni positive circa un recupero in vista del big match di domani con il Barcellona. I nuovi accertamenti effettuati ieri dal capitano azzurro hanno dato esito positivo: l'edema osseo è assorbito, i fastidi muscolari adesso sono davvero pochi.

TITOLARE IN ALLENAMENTO - Nelle prove di formazione fatte oggi da Rino Gattuso il numero 24 era presente regolarmente tra i titolari, in attacco insieme a Callejon e Mertens. C'è dunque un'opzione molto concreta di vederlo in campo dal primo minuto al Camp Nou. A riportarlo è Sky Sport.