Sky - Kumbulla-Napoli, niente fumata bianca: il giocatore ha chiesto tempo, le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Marash Kumbulla (19) resta uno dei nomi caldi per il mercato del Napoli. Il difensore del Verona, però, non ha ancora dato l'ok per il passaggio in azzurro: secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, Kumbulla si è incontrato ieri con Giuntoli, è rimasto contento da questo incontro ma preferisce aspettare qualche settimana, il Napoli però ha fatto una buona impressione al giocatore.