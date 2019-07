Sky - Non solo Fiorentina: anche il Genoa s'è inserito per Rog

Potrebbe arrivare l'attesa chance in Serie A per Marko Rog, in prestito da gennaio al Siviglia senza avere grande spazio. Il centrocampista croato classe '95 da tempo viene accostato alla Fiorentina, ma - secondo Sky Sport - è stato chiesto anche dal Genoa. Da capire se il Napoli punterà a rivalutarlo dopo un anno con continuità o monetizzare già in questa sessione dal suo cartellino.