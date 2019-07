Sky - Quattro azzurrini lasciano Dimaro, pronte nuove avventure a Bari e Cesena

Novità in casa Napoli per quanto riguarda il mercato in uscita. Diversi giovani hanno vissuto il ritiro di Dimaro in questi giorni, ma alcuni di loro sembrano pronti ad abbracciare nuove avventure. Ne ha parlato il portale gianlucadimarzio.com: "Marfella, Zanoli e Zedadka lasciano il ritiro del Napoli. Andranno al Bari. Saluta anche Zerbin, che vestirà la maglia del Cesena".