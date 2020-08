Sky - Ultima al San Paolo e in Serie A per Callejon: Insigne lo omaggia con la fascia di capitano

Presenza numero 255 in Serie A. Ultima presenza, probabilmente, in Serie A. José Maria Callejon, titolare stasera contro la Lazio, potrebbe essere di fronte all'ultimo match al San Paolo, visto che la sua partenza a fine stagione sembrerebbe scontata. Il Napoli, dopo oggi, non giocherà più al San Paolo fino alla prossima annata. Per questo, come omaggio, Lorenzo Insigne ha deciso di concedere la fascia di capitano all'amico e compagno di squadra spagnolo. José con la fascia al braccio contro i biancocelesti.