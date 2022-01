Sorpresa Tuanzebe: Spalletti l'ha provato anche in un altro ruolo per l'emergenza

Axel Tuanzebe nasce difensore ma è un calciatore duttile che può essere schierato in altre zone di campo. Questo Spalletti lo sa bene e infatti, come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il difensore inglese in questi giorni in allenamento è anche stato provato come mediano davanti alla difesa. Una soluzione alternativa, da poter adottare in futuro, per permettere ai due mediani, Lobotka e Demme, in attesa degli altri, di poter rifiatare.