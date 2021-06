Spalletti e Giuntoli programmano i due ritiri estivi: spuntano altre due amichevoli

Sono giorni d’apparente silenzio, scrive il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che il Napoli programma la sua estate con tante novità. Spalletti è in contatto con Giuntoli e la dirigenza azzurra studia il programma del ritiro: ci saranno - si legge - anche delle amichevoli come per esempio contro il Trento neopromosso in C. A breve verranno definiti anche i dettagli della seconda fase della preparazione che si terrà in Abruzzo, probabilmente dal 5 al 15 agosto (le date sono ancora da ufficializzare, potrebbe esserci anche un’amichevole con la Casertana).