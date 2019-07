Sportitalia - Il Napoli prepara due colpi: l'Inter preferisce vendere Icardi agli azzurri e non alla Juve

L’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà fa il punto della situazione sul mercato del Napoli: “Il Napoli farà uno o due colpi. Quello di Icardi è un tentativo serio che non riguarda soltanto l’entourage ma anche i club. L’Inter sarebbe molto felice di cedere l’argentino al Napoli piuttosto che alla Juventus. Non vanno sottovalutate le piste Lozano o Pepè”.

Attraverso il portale Alfredopedulla.com emergono ulteriori dettagli: "I contatti tra Napoli e Inter per Icardi, non soltanto tra Wanda Nara e il club azzurro, proseguono. E nei prossimi giorni si cercherà la chiave giusta per entrare nel vivo. Zhang senior vuole mantenere il diktat di qualche mese fa, quando ha negato la semplice ipotesi di cedere Maurito alla Juve. Il Napoli vuole capire definitivamente se James Rodriguez ha scelto davvero l’Atletico Madrid, non molla la pista Pepé e segue sempre le evoluzioni per Lozano, ma sa che sfruttare la sponda per Icardi potrebbe essere un’occasione. Per l’Inter sarebbe fondamentale non andare allo sfinimento degli ultimi giorni di agosto, bisognerà capire la valutazione del cartellino e sull’ingaggio in qualche modo si individuerà una soluzione. Giocare d’anticipo è la strategia del Napoli, nel tentativo di bruciare qualsiasi tentativo di ritorno Juve – malgrado le parole di Zhang – considerato che ancora Higuain non ha sciolto le riserve in chiave Roma".