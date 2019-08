Sportitalia - Llorente, non c'è l'Inter: domani possibile incontro col Napoli per chiudere

Questo pomeriggio uno degli agenti di Fernando Llorente era nella sede dell'Inter ma non ci sono conferme sul ritorno di fiamma dei nerazzurri per lo spagnolo. Lo annuncia a Sportitalia il giornalista Alfredo Pedullà secondo cui, salvo sorprese, il mercato dell'Inter dovrebbe concludersi con l'arrivo di Sanchez. Per quanto riguarda Llorente, invece, già domani potrebbe esserci un incontro tra club azzurro ed entourage del calciatore per definire l'operazione partendo dal biennale già concordato da tempo tra le parti.