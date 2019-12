Sportitalia - Per la corsia mancina c'è Koutris: per gennaio però serve un'uscita

Il Napoli continua a monitorare la situazione per quanto riguarda la fascia sinistra. Alfredo Pedullà, attraverso il proprio portale ha dato gli ultimi aggiornamenti sul capitolo terzino: "Leonardo Koutris, classe 1995, in scadenza con l’Olympiacos nel 2021 continua a piacere molto. Il laterale può essere un obiettivo per subito (dipende da un’uscita) o per la prossima estate. Non ci sono, invece, grandi condizioni (almeno oggi) per Ricardo Rodriguez".