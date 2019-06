Sportitalia - Sarri e la Juve puntano Hysaj che prende tempo con l'Atletico. Reina in caso di addio di Perin

Sarri-Juve, sembra ormai una lenta maratona verso l'epilogo che potrebbe esserci a breve. Ne ha parlato Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia: "Giornata giusta per Sarri e la Juve tra mercoledì e giovedì. Gli accordi ci sono da un sacco di tempo, gli ultimi giorni sono stati strategici. Non sono previsti indennizzi. Hysaj ha preso tempo con l'Atletico Madrid, se si fa l'albanese con Emerson Palmieri allora si potrebbe fare un sacrificio. Hysaj garantisce un rendimento sempre alto, non spinge come Cancelo ma quando difende garantisce equilibrio. Se Perin volesse andare via ci sarebbe Reina, poi c'è Emerson Palmieri".