Sportitalia - Veretout, il Napoli tornerà all'assalto: Gattuso lo ritiene perfetto per il suo centrocampo

Jordan Veretout, torna nel mirino del Napoli, città del suo cuore, dove ha chiesto alla sua Sabrina di sposarlo un anno fa. Ora gioca nella Roma ma la società azzurra potrebbe tornare alla carica apprezzandone le qualità e, soprattutto, la duttilità. Come riferisce l'esperto di mercato Alfredo Pedullà la sua permanenza nella città capitolina è tutt'altro che scontata, Fonseca ha voluto fare altre scelte riguardo il centrocampo giallorosso.

IDEALE - A gennaio - come riferisce Alfredo Pedullà - ci aveva provato con forza il Napoli, che lo aveva già seguito la scorsa estate ma senza affondare il colpo. La scorsa estate non c’era Gattuso che è un grande estimatore di Veretout e che lo riterrebbe ideale per il centrocampo azzurro in caso di cessione (certamente da non escludere) di Allan.

IL PRECEDENTE - C’è un precedente di mercato che riguarda proprio Roma e Napoli con Mario Rui: il club giallorosso aveva ingaggiato l’esterno sinistro portoghese dall’Empoli, dopo la sua breve avventura nella Capitale il successivo trasferimento proprio alla corte di De Laurentiis.