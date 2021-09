SSCNapoli, Grava: "Da brividi vedere Vergara dai pulcini al Maradona. Zanoli? Da Serie A!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il responsabile del settore giovanile azzurro, Gianluca Grava: "Sono contento per loro, ripaga anche il lavoro di tutti quando un ragazzo come Vergara parte dai pulcini ed arriva lì, è da pelle d'oca. E' una soddisfazione, anche se è un amichevole gratifica il lavoro del gruppo.

Vergara? Ha le potenzialità per diventare un giocatore importante. Ci vorrà la stessa cattiveria che ha messo in campo ieri. Lui ha mentalità e qualità per fare il calciatore professionista. Fa parte della Primavera e ce lo teniamo stretto, ha fisicità e visione di gioco.

Costanzo? E' un difensore vecchia maniera. Ha grande personalità e temperamento. Per lui allenarsi con la prima squadra, ascoltare i consigli, è un grandissimo vantaggio.

Zanoli? Chiamai subito Giuntoli e Pompilio per prenderlo. Ancora non si rende conto delle sue potenzialità. Ha forza e velocità d'alto livello, ha parametri per stare in serie A”

D'Agostino? Sì, anche Marranzino, Ambrosino, sono giocatori di potenziale ed hanno avuto un'occasione e si sono fatti trovare pronti".