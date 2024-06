Svolta Lukaku: il Chelsea ha fretta, spunta cifra (più) bassa per l'accordo

Il mercato del Napoli gira attorno al futuro di Osimhen: piace in Arabia all'Al-Hilal e all’Al-Ahli, oltre all’interesse di Psg e Arsenal. Clausola da 130 milioni

Il mercato del Napoli gira attorno al futuro di Osimhen: piace in Arabia all'Al-Hilal e all’Al-Ahli, oltre all’interesse di Psg e Arsenal. Clausola da 130 milioni, Calenda al lavoro, De Laurentiis aspetta. Al suo posto Lukaku resta in prima fila. Ha una clausola da 37,5 milioni di sterline (44 milioni di euro) ma il Chelsea ha bisogno di far cassa in fretta e potrebbe accontentarsi anche di 20-25 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.