TABELLA - Napoli regina di gennaio: è la squadra che ha speso di più in Europa

Il Napoli è la squadra che in Europa ha speso di più nel mercato di gennaio fino a questo punto: 46 milioni di euro con gli acquisti di Demme, Lobotka e Rrahmani (che arriverà a giugno). Lo certifica il grafico proposto dal portale specializzato Transfermarkt, che scrive così su Twitter: "Chi dice che a gennaio non si spende? Numerose le squadre che hanno messo mano al portafoglio, le italiane in primis".

Chi dice che a gennaio non si spende ? Numerose le squadre che hanno messo mano al portafoglio, le italiane in primis #TMdatabase #Transfermarkt pic.twitter.com/pacPbxp4gY — Transfermarkt.it (@TMit_news) January 24, 2020