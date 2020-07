Tmw - Osimhen ha scelto e preme per chiudere col Napoli: vuole rispettare il gentlemen's agreement

Victor Osimhen-Napoli, ormai un caso. Dopo la visita a Napoli insieme ai vecchi agenti e l'incontro con la società, l'attaccante nigeriano si è preso qualche giorno per riflettere e, nel frattempo, ha cambiato entourage.

IL 'SI' AL NAPOLI - Napoli e il Napoli però hanno fatto breccia nel suo cuore, proprio come raccontato da chi gli è sempre stato vicino in questo periodo complicato, lasciandogli fin da subito sensazioni molto positive. Ecco perché, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il classe '98 vorrebbe rispettare quel gentlemen agreement stretto col ds Giuntoli in Sardegna. Nonostante le sirene inglesi (Liverpool in primis) risuonino insistenti, nonostante il suo nuovo agente abbia giocato al rialzo rispetto alla precedente bozza d'accordo tra il Napoli e i vecchi procuratori del calciatore, nonostante il Lille sia pronto a scatenare un'asta internazionale per vendere il suo talento al miglior offerente...

PERICOLO PREMIER - Osimhen vuole il Napoli, sta premendo in prima persona per chiudere la trattativa e anche il club partenopeo, oggi, si dice leggermente più ottimista. Nessun colpo di scena può essere ancora escluso, perché i soldi (e il blasone) della Premier League potrebbero ancora strapparlo agli azzurri, ma il giocatore sembra aver fatto ormai la sua scelta e almeno per il momento non intenderebbe tornare quindi sui suoi passi. Una volontà forte sul quale i partenopei sono pronti a fare leva per portarsi ufficialmente a casa questa settimana il sostituto di Milik. Sempre che mister Klopp non guasti loro la festa.