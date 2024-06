Torino, Cairo su Buongiorno: "Me lo chiedono in tanti, ma ha un contratto fino al 2028. Vogliamo tenerlo"

Alessandro Buongiorno è uno dei profili maggiormente accostati al Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Buongiorno è uno dei profili maggiormente accostati al Napoli. Nel corso dell'evento “La notte della C”, alla Triennale di Milano, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro del centrale granata: "È nella top 11 dei cinque campionati europei. Quanto vale? Non lo so. Non è un giocatore che ho messo sul mercato, per questo non ho pensato al prezzo. Ha un contratto fino al 2028. Lo scorso anno non ha voluto andare all’Atalanta e sono stato ben contento della sua decisione.

È un nostro giocatore, è il nostro capitano adesso. Io lo adoro, è un ragazzo e un giocatore straordinario. Non ho pensato a nulla perché io lo voglio tenere. Richieste? Me lo chiedono in tanti, all’Italia e all’estero”.