Torino, Juric in conferenza: "Spesso manca solo il risultato, a Napoli lo vogliamo!"

Il Torino riparte da Napoli, i granata saranno chiamati alla trasferta al Diego Armando Maradona

Il Torino riparte da Napoli, i granata saranno chiamati alla trasferta al Diego Armando Maradona: Rodriguez e compagni si presentano all'appuntamento con due sconfitte consecutive sul groppone. A breve, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Ivan Juric parlerà ai giornalisti alla vigilia.

Ore 9.35 - Comincia la conferenza stampa di Juric

Come sono state queste settimane di sosta?

"Qui è rimasto un gruppo piccolo, ma abbiamo lavorato tanto e bene. E l'altro gruppo l'ho visto ieri: Lukic e Rodriguez hanno giocato, speriamo stiano bene ma si va con l'intuito. Il Napoli è tra le squadre che giocano meglio, Giuntoli ha fatto un mercato grandissimo e Spalletti sta trasformando il tutto in un gran bel gioco. Sarà difficile".

Avete sempre faticato dopo la sosta.

"Ieri hanno fatto il primo allenamento e hai dubbi su condizioni, ma spero che siamo carichi e come siamo sempre stati. Giochiamo contro il Napoli in un grande stadio, serviranno motivazioni e concentrazione"

Cosa manca per il salto in alto?

"Serve realismo nei giudizi, abbiamo giocatori nuovi e dobbiamo mantenere positività sapendo che ci saranno alti e bassi. Non dobbiamo guardare troppo al domani, ma pensare al lavoro senza andare troppo in avanti. Pensiamo partita per partita per migliorare i giocatori"

Qual è la situazione dell'infermeria?

"Miranchuk c'è, mentre Vojvoda, Pellegri e Ricci sono fuori"

Quanti minuti può avere Miranchuk?

"L'ho visto bene in queste due settimane, è un giocatore particolare. Ha una tecnica eccellente, magari gli mancano un po' altre cose ma ti fa giocare bene. Ho in testa più soluzioni, puoi mettere Miranchuk, Vlasic o Radonjic. Devo decidere, ma l'opzione che Miranchuk giochi dall'inizio c'è"

Da qui a novembre sarà una sorta di mini-campionato?

"Tutte le partite nostre sono state tirate, sia le vittorie che le sconfitte. Siamo sempre stati dentro, hanno determinato i dettagli: vedo i giocatori che crescono, i nuovi che vanno inseriti meglio e che devono trovare sintonia, ma dobbiamo andare passo per passo. Vediamo come cresciamo, è normale che ci siano ambizioni e che vogliamo fare più punti possibile. Io non divido i due campionati, in Croazia è sempre stato così"

Come sta andando il recupero di Ricci?

"C'era qualche speranza che ce la facesse, non siamo riusciti ad accelerare. Spero che dalla prossima settimana sia con il gruppo"

Ha atteggiamenti diversi dall'anno scorso, non è così?

"In che senso? Piaccio di più o di meno? (ride, ndr). Si, un po' sì...Ma non è che la interpretate come volete. Ci sono situazioni che ti cambiano, ma capita ad ogni uomo. Parti, ti confronti e poi cambi il tuo comportamento in base alle situazioni che trovi"

Cosa chiede e cosa si aspetta da domani?

"L'altro giorno abbiamo perso e dopo il Sassuolo ero un po' giù, la vedevo negativa ma in realtà non meritavi di perdere. Mi aspetto altri miglioramenti, pur sapendo che contro il Napoli hanno forza fisica e un passo allucinante, con un gioco bello. Spero di portare a casa il risultato, ci manca un po' questo pezzo dall'anno scorso: in questi momenti, questa squadra deve crescere nei particolari. Poi magari è un fatto culturale, con tanti giocatori che vengono dall'estero e ci manca un po' di malizia. Dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte, anche perché così possono cambiare le stagioni"

State cercando come risolvere il problema dei gol subiti all'ultimo?

"Stiamo facendo valutazioni. Abbiamo fatto analisi fisica e abbiamo visto che negli ultimi 15 minuti alziamo il livello, potresti abbassarti o mettere un difensore in più e lo abbiamo fatto ai tempi di Verona, ci mettevamo più chiusi e ci è andata male due volte. Magari prendi gol su piazzato o su calcio da fuori, così abbiamo pensato che non è un grandissima idea. La mia idea è che, quando succedono queste cose, sono tutti delusi: pubblico, società e tifosi, ma chi sta peggio è il giocatore. Dobbiamo solo crescere, cercare la forza dentro ognuno di noi e prendere un fallo in più, magari con un un po' di furbizia e malizia in più. Non è un problema caratteriale, ma devi saper vincere anche quando non meriti"

Schuurs e Buongiorno possono giocare insieme domani?

"Djidji è un difensore moderno, ha le caratteristiche che servono. Ha gamba e forza fisica, ti permette di giocare in spazi aperti e sa essere aggressivo. Altri si arrangiano, in un certo senso. Come caratteristiche, Djidji è un giocatore che vorrei avere. Ma abbiamo tutte buone soluzioni in difesa, ho cinque giocatori con cui lavorare e migliorare ma è tutta gente affidabile. Scelgo di settimana in settimana in base all'avversario, per questa partita vedrò chi mettere. Devo vedere Rodriguez come sta dopo la nazionale, tutto gira intorno a questo. Djidji può andare corto e lungo, sa coprire anche la profondità anche se devo migliorare un po' sull'aspetto tecnico. Rodriguez è particolare ma fenomenale, ti dà tanta calma. Zima, Buongiorno e Schuurs sono ragazzi giovani che possono crescere enormemente: Buongiorno ha fatto benissimo, tutti possono migliorare e devono lavorare"

Come sta Karamoh?

"Comincia a stare meglio. Ha finalmente toccato le sue velocità, sta meglio. E' un giocatore di strappi sul lungo e meno nel breve, sugli spazi ridotti non è magari come Brekalo ma negli spazi aperti sa fare bene. Per me non è pronto, ma magari in un momento della partita può essere utile"

Cosa chiede per domani agli attaccanti?

"Il Napoli è cresciuto sul fatto che ti viene a prendere alto, ora vedi Rrahmani che accorcia 20 metri davanti alla metà campo e accettano situazioni di uno contro uno, anche in inferiorità numerica dietro per pressare forte. Ci saranno momenti in cui ci saranno spazi e altri in cui si chiuderanno, ma ho visto un Napoli più offensivo contro Milan e Fiorentina. Sull'attacco, con Miranchuk alziamo il livello tecnico e magari anche a Sanabria gli viene bene avere un compagno così: dobbiamo solo trovare sintonia, che si trovino tra di loro per essere più pericolosi"

Ore 10.02 - Termina la conferenza stampa di Juric