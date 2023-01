Tornano i titolarissimi all'Arechi: tutti i cambi di Spalletti per il derby

Si rivedrà il Napoli classico all'Arechi dopo quello inedito contro la Cremonese

Si rivedrà il Napoli classico all'Arechi dopo quello inedito contro la Cremonese. Spalletti, scrive il Corriere dello Sport, tornerà a puntare sui titolarissimi che martedì si sono ritrovati, insieme, solo nella ripresa, ma non sono riusciti a incidere come l'allenatore avrebbe sperato: davanti a Meret riecco Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui, a centrocampo Lobotka e Anguissa con Zielinski, in attacco Osimhen unica certezza in attesa di sciogliere il dubbio Kvara e dopo aver risolto il classico ballottaggio Lozano-Politano sulla destra.