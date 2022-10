Turchia e sfida alle squadre di Premier: l'idea del Napoli per la sosta

Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si fa il punto sul possibile programma che il club seguirà durante la lunga sosta

La stagione più strana, volendo anche pazza, tra un po’ si fermerà e il Napoli si sta organizzando. Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si fa il punto sul possibile programma che il club seguirà durante la lunga sosta per il Campionato del Mondo che si giocherà in Qatar.

Il quotidiano scrive: "Il 12 novembre, dopo il match con l’Udinese e quindi fra sette partite, sarà indispensabile far cominciare un breve periodo di vacanze, anticamera d’un ritiro in Turchia che è in fase di definizione. L’appuntamento per riprendere, non ancora ufficiale, dovrebbe essere fissato ad Antalya, che offre clima invitante e pure un bel po’ di occasioni con avversarie di Premier League per allestire qualche salutare amichevole. Prima, però, c’è altro lavoro da portare avanti".

Ricordiamo le parole di Spalletti sulla questione: "Se si va fare una tournée dico... Se si va a Castel di Sangro, si chiede lo stesso di fare tre tempi di 45 perchè si ha la possibilità di allenarli tutti. La cosa della riserva è per rompere i coglioni all'allenatore. Spesso mi sono portato dei dubbi che non dormivo la notte per chi far giocare, ora dormo tranquillo perchè sono tutti forti".