Tuttosport - Il Milan pensa ad Ancelotti: Maldini pronto a riportarlo in rossonero a giugno

Quello di Carlo Ancelotti è ovviamente un destino tutto da decifrare, legato strettamente a quelli che saranno i prossimi risultati in casa Napoli. Eppure, c'è chi sostiene che a prescindere da tutto, le strade tra l'allenatore di Reggiolo ed il Napoli si separeranno in ogni caso. L'edizione di oggi de Tuttosport svela come il Milan, sopratutto nella figura del dt Paolo Maldini, starebbe pensando proprio ad Ancelotti per far ripartire il club rossonero. Una possibilità, quella del ritorno di Ancelotti a Milano, legata - si legge - alla permanenza stessa di Maldini in rossonero come dt.