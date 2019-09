Tuttosport: "Riesplode la febbre San Paolo: si sognano i 50mila per i Reds"

Il Napoli ritrova i suoi tifosi: dopo la Samp si sognano i 50mila per il Liverpool per l'esordio in Champions League. Così scrive sull'argomento l'edizione odierna di Tuttosport: "Il sorriso sulle labbra e la prospettiva di un’altra grande notte al San Paolo. Napoli ed il Napoli si sono ritrovati a Fuorigrotta sabato pomeriggio, per il successo convincente sulla Sampdoria, e adesso si sono dati appuntamento a domani sera nell’esordio stagionale in Champions League. Con i quasi 35mila di sabato, si dovrebbe arrivare ad una cifra ben superiore alle 80mila presenze in appena 4 giorni. Fino a sabato erano stati venduti 34mila tagliandi e non è improbabile che si possa arrivare a quota 50mila spettatori. E’ l’ulteriore conferma che il tifoso del Napoli vuole scegliersi le partite da vedere allo stadio e la sfida al Liverpool è una di quelle, oltre ad essere ormai diventata una consuetudine".