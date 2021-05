Udinese, De Paul sul futuro: "Il mio procuratore sa tutto. Testa alla Copa America per Maradona"

Rodrigo De Paul, obiettivo di mercato del Napoli, ha parlato del suo futuro in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Quel che dovevo dire l’ho detto al club, al procuratore. Ma non so dire di più. Ormai mi sono abituato al fatto che si parli di me. Qui però la gente mi vuole bene e io ora sono il capitano di questa squadra".

Quale campionato? "Li guardo tutti. Ma proprio non ci ho pensato. So che ci sono squadre interessate, ma ho in testa domenica".

Copa America? "Siamo forti. L’idea è arrivare il primo giorno e andar via l’ultimo. Vorremmo dare una gioia alla gente dopo la morte di Maradona".