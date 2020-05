Uefa irritata dai paletti del Governo: le italiane verso l'esclusione dalle coppe

Mentre in altri paesi hanno già raggiunto una decisione sul futuro del campionato, in Italia si continua a navigare a vista, si brancola nel vuoto. Questo rischia di creare problemi al nostro paese: l'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, fa sapere che la Uefa è irritata per i paletti posti dai consulenti e ora il rischio, per l'Italia, è quello dell'esclusione dalle coppe europee. Ma vale anche per l'Italia con la Nations League a settembre. La rigidità del protocollo avrebbe impatti anche sulla possibilità di portare a termine l'attuale Champions League.