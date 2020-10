UFFICIALE - Bakayoko ha scelto il numero di maglia: aggiornato il sito ufficiale

Tiémoué Bakayoko ha scelto il suo numero. Indosserà la maglia numero 5, quella che era stata di Allan fino a pochi mesi fa. Il Napoli, in attesa della prima foto ufficiale, ha aggiornato il proprio sito inserendo anche il profilo dell'ex centrocampista del Chelsea, ora in azzurro ma in prestito secco. Ecco la foto:

