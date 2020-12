UFFICIALE - EL, tutti gli accoppiamenti: a Roma e Milan va meglio rispetto al Napoli, tanti i big-match!

E' stato sorteggiato a Nyon il tabellone dei sedicesimi di finale di Europa League. Al Napoli, accoppiato al Granada, poteva andare meglio ma anche peggio considerando Lille, Salisburgo e Benfica. Va sicuramente meglio alle altre italiane, con la Roma che affronterà il Braga ed il Milan contro la Stella Rossa. Sorteggio che però diventa interessante per le italiane perché ci sono tanti big-match: cadrà ad esempio una tra Real Sociedad e United, una tra Benfica ed Arsenal, Salisburgo e Villarreal ed anche tra Lille ed Ajax.

Ecco il quadro completo:

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Club Brugge

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Stella Rossa-Milan

Anversa-Rangers

Slavia Praga-Leicester

Salisburgo-Villarreal

Sporting Braga-Roma

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Young Boys-Bayer Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Granada-Napoli

Maccabi Tel Aviv-Shakhtar

Lille-Ajax

Olympiacos-PSV

I match d'andata sono in programma per il 18 febbraio, quelli di ritorno per il 25 febbraio.