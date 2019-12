UFFICIALE - Giudice sportivo, stangata per Maksimovic: due giornate di squalifica!

Una vera e propria stangata per Nikola Maksimovic, espulso durante il match contro l'Udinese quando non era nemmeno in campo. Un diverbio con il guardalinee che ha indotto l'arbitro ad espellere il difensore serbo. Adesso la decisione dura del giudice sportivo, che ha squalificato Maksimovic con due giornate di stop "per comportamento non regolamentare in campo (Terza sanzione); per avere, al 33° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, quale calciatore in panchina, gridato da vicino ad un Assistente frasi irriguardose".