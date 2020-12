UFFICIALE - I convocati di Gattuso per il Torino: recuperi-lampo per Koulibaly e Lozano!

Dopo due sconfitte consecutive stasera il Napoli se la vedrà con il Torino per ricominciare a collezionare punti e prestazioni in campionato. Rino Gattuso ha appena diramato la lista dei convocati e sorprende tutti inserendo subito anche Hirving Lozano e Kalidou Koulibaly, che avevano riportato rispettivamente una forte distorsione e una distrazione di primo grado al quadricipite. Si rivede anche Lorenzo Insigne, di rientro dalla squalifica. E risulta disponibile pure Fernando Llorente, che aveva saltato la gara con la Lazio per una lombalgia.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Insigne, Llorente.