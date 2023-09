UFFICIALE - I convocati per l'Udinese: c'è Osimhen, out solo gli infortunati

Out Gollini non al meglio, chiamata per il giovane D'Avino vista l'emergenza in difesa.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it C'è regolarmente Victor Osimhen tra i convocati per Napoli-Udinese. In tanti attendevano con curiosità i convocati per capire eventualmente se ci fossero reazioni particolari da parte della società dopo il caso social scoppiato ieri sera. Out Gollini non al meglio, così come gli infortunati Rrahmani e Juan Jesus, chiamata per il giovane D'Avino vista l'emergenza in difesa con solo due centrali di prima squadra a disposizione di Rudi Garcia. I convocati di #NapoliUdinese



