UFFICIALE - Infortunio Mertens, la nota del club: "Trauma distorsivo, domani le valutazioni"

Momenti di tensione al Meazza per Dries Mertens, costretto ad uscire dal campo per un problema alla caviglia. L'attaccante belga è uscito in lacrime dal campo, creando apprensione in tutto l'ambiente. Cosi ha riportato le novità sulle condizioni dell'attaccante azzurro confermando che si è trattato di una distorsione alla caviglia: "Dries Mertens è sostituito durante Inter-Napoli per un trauma dostorsivo alla caviglia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate domani".