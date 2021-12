UFFICIALE - Insigne, Fabian e Koulibaly infortunati: il bollettino medico del club

Non porta bene il campo di Reggio Emilia al Napoli, nel corso del secondo tempo della gara pareggiata con il Sassuolo la squadra di Spalletti ha dovuto fare a meno di Insigne, Fabian e Koulibaly, infortunati e costretti ad abbandonare il terreno di gioco. Kalidou Koulibaly è uscito nel finale di Sassuolo-Napoli per un risentimento alla coscia sinistra. Sotituiti in precedenza anche Insigne (risentomento al polpaccio sinistro) e Fabian Ruiz (risentimento alla coscia destra). Questa la nota del club azzurro apparsa sul sito ufficiale.