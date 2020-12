UFFICIALE - La Lega su Juve-Napoli: "Gara rinviata a data da destinarsi"

La Lega di Serie A non ha ancora scelto una data ufficiale per incastrare in calendario Juventus-Napoli. La conferma arriva dal comunicato ufficiale col quale la Lega spiega che la partita sarà rinviata "a data da destinarsi". La Lega ricorda l'esito del verdetto del Coni e rimanda ai prossimi giorni la decisione del giorno scelto per la sfida dello Stadium.