UFFICIALE - Lozano si è operato alla spalla: intervento riuscito, ora riposo e riabilitazione

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La stagione di Hirving Lozano è finita con una giornata di anticipo perché, d'accordo col Napoli, è volato in Messico per operarsi alla spalla. L'intervento è stato effettuato ed è perfettamente riuscito, come comunicato dalla SSC Napoli tramite una nota ufficiale:

"Hirving Lozano si è sottoposto, come da programma, a un intervento alla spalla destra. L’operazione perfettamente riuscita è stata eseguita dal Dott. Cisneros Garcia con la supervisione del Responsabile Sanitario del club Dott. Raffaele Canonico. Il calciatore osserverà qualche giorno di riposo prima di iniziare l’iter riabilitativo".