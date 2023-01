UFFICIALE - Napoli-Juve, biglietti Curve e Distinti Superiori in vendita da domani: le info

La vendita avverrà per una quota determinata di tagliandi che verrà posta sul circuito Ticketone a scadenza quotidiana.

A partire dalle ore 10 di domani 4 gennaio saranno messi in vendita i biglietti degli Anelli Superiori dei distinti e delle curve per la gara Napoli-Juventus, 18esima giornata in programma il 13 gennaio. La vendita avverrà per una quota determinata di tagliandi che verrà posta sul circuito Ticketone a scadenza quotidiana.

Questi i prezzi:

Curve € 50,00

Distinti € 85,00