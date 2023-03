UFFICIALE - Raspadori recuperato per il Milan! Le ultime su Demme e Bere

Come stanno i tre azzurri che hanno subito un infortunio nelle ultime settimane? Le ultime arrivano direttamente da Castel Volturno

Come stanno i tre azzurri che hanno subito un infortunio nelle ultime settimane? Le ultime arrivano direttamente da Castel Volturno e le si apprendono al consueto report pubblicato dal club: "Raspadori ha fatto l'intera seduta col gruppo. Demme e Bereszynski hanno svolto lavoro personalizzato in campo". Dunque Giacomo Raspadori è finalmente abile e arruolabile e sarà convocato per per Napoli-Milan. Diego Demme e Bartosz Bereszynski invece saranno valutati nei prossimi giorni.