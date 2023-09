UFFICIALE - Recuperato Cajuste: ha svolto l’intera seduta in gruppo

Buone notizie dunque per Garcia che lo avrà a disposizione per la trasferta di Bologna.

Il Napoli recupera Jens Cajuste. Il centrocampista svedese, che non ha partecipato alla partita di Champions League contro il Braga per un leggero affaticamento muscolare, ha oggi svolto l’intera seduta in gruppo. A riferirlo è il Napoli nel consueto report da Castel Volturno. Buone notizie dunque per Garcia che lo avrà a disposizione per la trasferta di Bologna.