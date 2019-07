UFFICIALE - Rog passa al Cagliari: il video-annuncio che gioca con "La casa di carta"

Un modo tutto particolare di annunciare il nuovo acquisto. È quello scelto dal Cagliari che riprende la serie “La casa di carta” (la nuova stagione è da poco disponibile) per annunciare l’arrivo di Marko Rog. Il centrocampista, ormai ex Napoli, diventa così un calciatore della squadra sarda. Ecco il video dell’annuncio del club rossoblu. Sul sito ufficiale l'annuncio con i dettagli dell'affare: "Il Cagliari Calcio annuncia l’arrivo dal Napoli del giocatore Marko Rog, in prestito con obbligo di riscatto, sino al ‪30 giugno 2024".

La banda rossoblù si allarga.



Noi siamo #LaCasaDeCasteddu. pic.twitter.com/WKdCcrbbIG — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) July 23, 2019