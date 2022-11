"Un grande applauso a Spalletti", ADL interviene da Los Angeles: il discorso allo spogliatoio

Per questioni cinematografiche il presidente azzurro si trova negli States, a Los Angeles, ma anche da lì ha seguito la partita in tv

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Aurelio De Laurentiis non ha potuto assistere da vicino, dalla tribuna del Diego Armando Maradona, all'undicesimo successo consecutivo inanellato dal suo Napoli. Il motivo? Per questioni cinematografiche il presidente azzurro si trova negli States, a Los Angeles, ma anche da lì ha seguito la partita in tv, scrive La Gazzetta dello Sport.

Poi, a fine partita, ADL ha voluto far sentire la sua voce alla squadra, intervenendo telefonicamente, in vivavoce, e tenendo un discorso alla squadra. Tra le tante congratulazioni spiccano quelle a Luciano Spalletti: "Un grande applauso per il nostro allenatore", ha detto il patron. Prima di affidare il suo commento a Twitter.