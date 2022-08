Verona, conferenza Cioffi: "Inizia la guerra, fuori l'orgoglio col Napoli! 3-5-2? Senza Caprari..."

Archiviata la pesantissima sconfitta in Coppa Italia contro il Bari, per il Verona è tempo di proiettarsi all'esordio in campionato.

12.00 - Archiviata la pesantissima sconfitta in Coppa Italia contro il Bari, per il Verona è tempo di proiettarsi all'esordio in campionato. Sarà un inizio in salita per i veneti, che romperanno il ghiaccio ospitando al Bentegodi il Napoli di Spalletti. A due giorni dalla sfida contro i campani, Gabriele Cioffi interverrà in conferenza nella sede del club gialloblù: l'appuntamento è per le 12.15. Tuttomercatoweb.com vi propone, con una diretta scritta, tutte le due dichiarazioni.

12.11 - Inizia la conferenza stampa

Cosa dice ai tifosi che hanno già sottoscritto l'abbonamento?

"Innanzitutto porto le mie più sentite condoglianze alla famiglia Garella: il destino ha voluto che sia venuto a mancare prima di una partita speciale per molti versi. Dopo la partita di domenica mi è venuto un bambino vicino e mi ha detto: 'Mister non mollare'. Mi ha seccato la lingua: io voglio dire a quel bambino che il mister non molla, che si va avanti. Se ogni componente del club, tifosi compresi, non rema dalla stessa parte, abbiamo un grosso problema: stiamo andando in battaglia, servono umiltà e sacrificio. Questa battaglia si chiama salvezza: c'è solo da essere uniti, ogni fischio ci allontana dall'obiettivo. C'è da compattarsi e salvarsi insieme".

Come ci arrivate a questa partita?

"Il Napoli che affrontiamo è una squadra che non è in costruzione: hanno grande qualità. Hanno una media realizzativa altissima, ci aspettiamo un Napoli frizzante, di palleggio e di volontà, che proverà a chiudere la partita subito. Il mio focus non è stato né tecnico né tattico: ci sono delle componenti che non vanno sottovalutate. Se un campione rodato vede il suo nome sui giornali tutti i giorni non gli fa né caldo né freddo, se succede a un ragazzo del Verona ci stia che dia il 99,9%. Pur essendo professionali, i nostri son ragazzi, non abituati a queste pressioni. Io mi aspetto una prestazione di orgoglio".

Cosa ha cercato di trasmettere alla squadra in questa settimana?

"Che nel calcio non ci sono crediti. Sono finiti alla fine dello scorso campionato. Non essendoci, tutto ciò che è stato fatto è passato: c'è da accettare una realtà nuova e cambiare pelle. Veniamo da uno storico tutto nuovo: vanno via giocatori non programmati, e c'è questa situazione di confusione. Quindi c'è da resettare e fare fronte comune. Il passato va scordato, si azzera e si lavora. Gioco più sporco? Pazienza. Giocatori meno bravi tra le linee? Pazienza".

Qual è il suo rapporto con la società? Cos'è successo in settimana?

"Parlo, mi confronto e dico di cosa ha bisogno la squadra. C'è bisogno di tre-quattro acquisti, e sono sicuro che la società non ci deluderà. Se siamo in battaglia, noi dobbiamo esserlo per primi. Se ai ragazzi chiedo orgoglio, non vedo perché dovrei parlare del mercato".

Ha avuto la sensazione che la sua posizione non sia più salda?

"No. Alcune volte le notizie vengono buttate per destabilizzare, o perché sono vere. A me cambia poco: so di essere vincolato ai risultati, sono qui per vincere le partite. Il giornalista fa il suo lavoro, che sia fatto per creare confusione o perché è vero. Ma non ci ha toccato questa cosa".

Si aspettava queste difficoltà?

"Mio nonno mi ha insegnato una cosa: nella vita ci sono gli ostacoli, sotto non si passa, di lato non si gira, e dunque bisogna saltarli. Se l'ostacolo è più alto non c'è problema, si cambia disciplina".

Qual è il suo stato d'animo attuale?

"Non mi posso permettere il lusso di non essere centrato. Nel momento in cui chiamo alle armi tutti, come faccio a essere destabilizzato? Credo nel lavoro che faccio e nei ragazzi che ho. Siamo questi, la battaglia è questa. E se i tifosi sono al mare li invito a tornare".

È convinto di insistere sul 3-5-2?

"Simeone è un giocatore intenso, che attacca la profondità molte volte, Lasagna te la attacca invece di qualità, non duecento volte. La forza del Verona è stata l'imprevedibilità tra le linee: le caratteristiche che aveva Caprari non sono replicabili, non sarà lo stesso Verona. Prima lo capiamo, prima si inizia a fare risultato e a tutelare i ragazzi che ci sono".

Ha deciso chi sostituirà Ceccherini? Si aspettava un rinforzo in difesa questa settimana?

"Non ho deciso chi lo sostituirà. Non mi aspettavo nulla: le aspettative creano delusioni. Ci aspettiamo un assedio, sappiamo che siamo questi, che siamo contati, ma che nella pochezza di numeri troveremo la nostra forza. Abbiamo giovani talentuosi, ma non voglio correre il rischio di bruciarli".

C'è la possibilità che Tamèze giochi da braccetto?

"Nì (sorride, ndr)".

12.28 - Finisce la conferenza stampa.