VIDEO - ADL compie 71 anni, quanto affetto dai vip: gli auguri di ex azzurri, attori e autorità politiche

Compie 71 anni oggi Aurelio De Laurentiis. Ricorrenza celebrata dal Napoli tramite i social network, pubblicando un post su Twitter e soprattutto un video in cui sono contenuti gli auguri di tanti volti noti. Si va da Ezequiel Lavezzi al Governatore De Luca, dagli attori Massimo Boldi e Carlo Verdone agli ex capitani Marek Hamsik, Paolo Cannavaro e Gianluca Grava, dal sindaco Luigi De Magistris a personalità di spicco della città come Maurizio De Giovanni. Di seguito le immagini pubblicate su Youtube.