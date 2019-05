VIDEO - Clamoroso Sarri, lascia l’allenamento furioso dopo una lite Luiz-Higuain

Attimi di tensione alla vigilia della sfida finale di Europa League con l'Arsenal. Non è sereno l'ambiente al Chelsea. Lo testimonia un video tratto dall'ultimo allenamento: Sarri lascia furioso l'allenamento dopo una lite tra David Luiz e Higuain che però pare non essere stata ripresa interamente. Visibilmente deluso e sconsolato il tecnico dei Blues che ha lanciato per aria il suo cappellino e poi s'è diretto negli spogliatoi con la squadra ancora in campo.