VIDEO - Infortunio Ounas: l'algerino esce in barella ma rassicura: "Non è il crociato"

Brutta serata ieri per Adam Ounas. Il giocatore di proprietà del Napoli ha disputato col Nizza il match contro il Monaco (perso 3-1) ed ha subito un brutto infortunio. Al 64', infatti, l'algerino si è scontrato con Toure, restando a terra dolorante per diversi istanti, tanto da rendere necessario l'intervento della barella. Al termine del match Ounas ha lasciato il campo con una vistosa fasciatura ma ha rassicurato i cronisti: "Non è il crociato".

"Ce ne sont pas les croisés" assure Adam Ounas sorti sur civière à l’heure de jeu touché au genou@AS_Monaco - @ogcnice #ASMOGCN pic.twitter.com/SdVPF5S7p5 — France Bleu Azur (@francebleuazur) September 24, 2019