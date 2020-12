VIDEO - Mertens verso il recupero: ecco gli esercizi per la caviglia

Dries Mertens si trova in Belgio dove sta trascorrendo le vacanze natalizie e sta recuperando dalla distorsione alla caviglia sinistra riportata in Inter-Napoli. L'attaccante azzurro si è fatto ritrarre mentre lavora in palestra dove è impegnato in esercizi specifici per l'articolazione infortunata. Come si evidenzia dalle 'stories' Instagram del folletto belga, il recupero sembra davvero a buon punto. Di seguito il video dell'allenamento.