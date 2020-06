VIDEO Sky - Retroscena Mertens: anche PSG e Real ci hanno provato prima del rinnovo

Dopo l'annuncio del rinnovo di Dries Mertens, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni riguardo l'accordo con il Napoli. I tifosi sono entusiasti per l'accordo che vedrà il belga vestire l'azzurro ancora per due anni, ma il futuro di Mertens potrebbe restare all'ombra del Vesuvio anche oltre.

I DETTAGLI - Come rivelato dalla redazione di Sky Sport, il rinnovo dell'attaccante prevede - oltre ai due anni - anche un'opzione per il terzo anno che sarà attuabile in maniera unilaterale da parte della stessa società azzurra. Oltre a questo, per Mertens si sarebbe parlato anche di un possibile futuro dirigenziale all'interno del Napoli.

LE VECCHIE PRETENDENTI - Durante il lockdown - riporta Sky Sport - oltre a Chelsea e Inter anche Paris Saint Germain e Real Madrid avrebbero fatto un sondaggio per l'attaccante, il quale avrebbe però lasciato intendere che quella di Napoli sarebbe rimasta la sua scelta principale, di cuore.