VIDEO TN - Auricchio: "Rimozione pista? Per ora fantasia, ma ADL l'ho visto voglioso col progetto"

A Palazzo San Giacomo, in occasione della presentazione della convenzione dello stadio San Paolo, era presente ovviamente anche Attilio Auricchio, capo di gabinetto del Comune di Napoli, intervenuto ai microfoni dei media presenti tra cui quello di Tuttonapoli.net: "La firma è avvenuta alla presenza anche del sindaco De Magistris. La convenzione è quella approvata naturalmente a luglio. Finite le incomprensioni? Il Comune ed il calcio Napoli vanno d'accordo da mesi ormai, abbiamo trattato in varie situazioni ed il testo portato in consiglio era condiviso. Abbiamo raggiunto l'obiettivo e c'è una durata valida per una programmazione seria. Ora si può parlare di futuro di un impianto complesso. Possiamo pensare a tante cose, da un museo ad una casa ufficiale e sarà uno degli argomenti oggetto di discussione. Dal club arriveranno proposte che valuteremo. La convenzione disciplina l'uso dello stadio, del prato, dell'arco temporale estivo per i concerti. Rimozione pista? E' una discussione potenziale, presuppone riflessioni tecniche. Il quartiere deve avere la pista e l'abbiamo rimodernata recentemente, è tra le più avanzate tecnicamente d'Europa. Se il Napoli vorrà un uso dello stadio che tende al calcio allora sono iniziative che faranno loro.

Lavori proseguono? E' ancora un cantiere lo stadio. Si stanno rifacendo i blocchi bagno dell'intero impianto e le balaustre che andavano completate e sostituite perché il materiale in vetro non era conforme secondo la nostra valutazione. Il primo anello è stato già completato, ora si lavora sul secondo anello.

Togliere la pista d'atletica? E' un progetto, un intervento strutturale. Al momento è certamente una fantasia, per affrontare l'aspetto bisogna avere un progetto con tutte le giuste caratteristiche. Il presidente, se ha voglia, e devo dire che oggi l'ho visto molto voglioso proprio come il sindaco, noi ci siamo per accompagnare eventuali soluzioni".