Zielinski a Dazn: "L'anno scorso mezza stagione sotto livello, ma non ci penso. Andiamo a vincere"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, prima della sfida contro il Bologna è intervenuto al microfono di Dazn: "All'anno scorso non ci penso proprio, non è stato tutto l'anno buio, solo la seconda metà di stagione ho giocato sotto livello. Ora sono contento per questa stagione, per quello che stiamo facendo. E io cerco sempre di migliorare. La verità è che oggi dobbiamo andare in campo e giocare la nostra partita, mettere tutto ciò che abbiamo per vincerla".