Zielinski a Mediaset: "Ci siamo abbassati un po' troppo. Abbiamo un grandissimo allenatore..."

Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Canale 5, per soffermarsi proprio sul pareggio conquistato dal suo Napoli contro il Barcellona: "Siamo usciti per fare la nostra partita. A volte ci siamo abbassati un po' troppo ma in generale abbiamo fatto bene, abbiamo tanta qualità nella nostra rosa ed un grandissimo allenatore. Dopo il cambio in panchina qualcosina è cambiato".